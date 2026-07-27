- "Оренбург" - "Ростов". Просто крутая история с двумя голами в меньшинстве!
- Реально удивительная. Браво Ахметзянову, перевернул матч, замена сработала. Касаджиков такие и прежде забивал, отдал тоже. Но "Ростов" не имеет права так играть в обороне, ведя в счете. Такие матчи нужно выигрывать.
Михаил Пукшанский, Rusfootball.info
"Браво Ахметзянову". Пятибратов - о матче "Оренбурга" и "Ростова"
Главный тренер "Текстильщика" специально для Rusfootball.info высказался о матче первого тура РПЛ между "Оренбургом" и "Ростовом" (2:1).
Фото: ФК "Оренбург"