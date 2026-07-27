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"Браво Ахметзянову". Пятибратов - о матче "Оренбурга" и "Ростова"

Главный тренер "Текстильщика" специально для Rusfootball.info высказался о матче первого тура РПЛ между "Оренбургом" и "Ростовом" (2:1).
Фото: ФК "Оренбург"
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- Реально удивительная. Браво Ахметзянову, перевернул матч, замена сработала. Касаджиков такие и прежде забивал, отдал тоже. Но "Ростов" не имеет права так играть в обороне, ведя в счете. Такие матчи нужно выигрывать.

Михаил Пукшанский, Rusfootball.info

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