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ЭСК: Буланов верно назначил пенальти в ворота "Спартака" в матче с "Зенитом"

ЭСК РФС проверила решение главного арбитра поставить пенальти в ворота "Спартака" в матче Суперкубка России с "Зенитом".
Фото: ФК "Зенит"
Экспертно-судейская комиссия заявила, что футболист "Спартака" совершил наказуемый контакт рукой с мячом.

"Судья правильно назначил пенальти в ворота "Спартака" после видеопросмотра. Нападающий "Зенита" Александр Соболев ведет нормальное единоборство с игроком обороняющейся команды "Спартак" Джику без нарушения правил. Джику совершает наказуемый контакт рукой с мячом, так как с его стороны есть явное дополнительное движение руки к мячу", - написано на сайте РФС.

18 июля состоялся матч за Суперкубок России между петербургским "Зенитом" и московским "Спартаком". Встреча прошла на стадионе "Совкомбанк Арена" в Нижнем Новгороде. Счет в матче открыл полузащитник красно-белых Кристофер Мартинс.

В компенсированное ко второму тайму время главный арбитр назначил пенальти в ворота "Спартака", 11-метровый удар реализовал Александр Соболев. Сине-бело-голубые одержали победу в послематчевой серии - 4:2.

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