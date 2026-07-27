ЭСК: Буланов верно назначил пенальти в ворота "Спартака" в матче с "Зенитом"

"Судья правильно назначил пенальти в ворота "Спартака" после видеопросмотра. Нападающий "Зенита" Александр Соболев ведет нормальное единоборство с игроком обороняющейся команды "Спартак" Джику без нарушения правил. Джику совершает наказуемый контакт рукой с мячом, так как с его стороны есть явное дополнительное движение руки к мячу", - написано на сайте РФС.
18 июля состоялся матч за Суперкубок России между петербургским "Зенитом" и московским "Спартаком". Встреча прошла на стадионе "Совкомбанк Арена" в Нижнем Новгороде. Счет в матче открыл полузащитник красно-белых Кристофер Мартинс.
В компенсированное ко второму тайму время главный арбитр назначил пенальти в ворота "Спартака", 11-метровый удар реализовал Александр Соболев. Сине-бело-голубые одержали победу в послематчевой серии - 4:2.