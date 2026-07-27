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Пятибратов оценил матчи 1-го тура РПЛ: наш футбол на правильном пути

Итоги первого тура РПЛ специально для Rusfootball.info подвел известный специалист, главный тренер "Текстильщика" Дмитрий Пятибратов.
Фото: ФК "Факел"
- В целом, какие впечатления со второго этажа на первый глядя?

- Я бы не сказал, что смотрю на высшую лигу снизу. Мы тоже не лыком шиты. С нуля, но двигаемся. Мне нравится, с каким настроением команды взялись за работу. Посмотрите, какая атакующая линия у "Спартака". "Зенит" легко разобрался. Ожидания от Шварца пока не оправдываются. Но это только начало. ЦСКА после пропущенного мяча контролировал ход матча. Наш футбол на правильном пути.

Михаил Пукшанский, Rusfootball.info

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