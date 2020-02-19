"Прошу прощения за все мои косяки". Казарцев рассказал, что написал Егорову после его увольнения

Арбитр Василий Казарцев рассказал, что написал Александру Егорову после того, как стало известно об его отставке с поста главы департамента судейства.



Фото: metaratings.ru