Арбитр Василий Казарцев рассказал, что написал Александру Егорову после того, как стало известно об его отставке с поста главы департамента судейства.
"Пытался ему звонить, но телефон он не взял. Переписывались по смс. По большому счёту, из-за наших ошибок этот снежный ком накопился. Его бывшая должность тяжкая: сегодня назначили, а завтра уже пошло недовольство. Егорову я написал: "Прошу прощения за все мои косяки". Он ответил: "Зла не держу", - цитирует Казарцева "Чемпионат".
Напомним, Егоров занимал должность главы департамента судейства с мая 2018 года. Его на этой должности сменил венгерский арбитр Виктор Кашшаи.
После матча 19-го тура чемпионата России между "Краснодаром" и ЦСКА, который судил Казарцев, президент ЦСКА Евгений Гинер в грубой форме раскритиковал Егорова и призвал его уйти в отставку.
"Прошу прощения за все мои косяки". Казарцев рассказал, что написал Егорову после его увольнения
Арбитр Василий Казарцев рассказал, что написал Александру Егорову после того, как стало известно об его отставке с поста главы департамента судейства.
Фото: metaratings.ru
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