Сообщается, что футболист выбыл из строя на длительный срок. Полузащитника полчаса назад госпитализировали в больницу, где проведут обследование.
Напомним, Дмитрий Тарасов находился с "Рубином" на всех зимних учебно-тренировочных сборах. Три дня назад Тарасов подписал контракт с казанским клубом до конца нынешнего сезона.
Футболист находился в статусе свободного агента с лета 2019-го года, после завершения контракта с "Локомотивом".
"Рубин" в РПЛ 2019/2020 идет на 13-м месте в таблице, набрав 19 очков.
Тарасов сломал ногу на тренировке "Рубина"
Дмитрий Тарасов сломал ногу на тренировке казанского клуба, сообщает спортивный журналист Максим Алланазаров.
Фото: телеграм-канал "Инсайдлар"
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