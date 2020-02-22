"Зенит": Кержаков, Смольников, Прохин, Осорио, Сутормин, Кравцов, Мусаев, Ерохин, Шамкин, Ригони, Дриусси
Запасные: Васютин, Сергеев, Воробьев.
Матч начнется в 11:00 по мск. Отметим, что это первая игра "сине-бело-голубых" за день. Позже команда встретится с минским "Динамо".
Сутормин и Дриусси в составе "Зенита" на контрольный матч с "Ислочью"
Стал известен основной состав питерского "Зенита" на игру с белорусской "Ислочью".
Фото: twitter "Зенитa"
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