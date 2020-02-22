Форвард "Локомотива" Эдер прокомментировал свой хет-трик в товарищеском матче с "Чайкой". Напомним, встреча завершилась со счетом 3:1.
"Честно говоря, не помню, когда в последний раз оформлял хет-трик. Игра получилась хорошей. Мы неплохо играли в первом тайме, это самое главное. До старта чемпионата России еще несколько дней, так что сегодняшний матч был подготовкой к "Зениту", - цитирует Эдера пресс-служба клуба.
Эдер выступает за "Локомотив" с лета 2017 года.
После 19 туров "Локо" занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 34 очка.
Эдер не помнит, когда в последний раз оформлял хет-трик
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