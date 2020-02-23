Полузащитник сборной России на Кубке Легенд Александр Самедов прокомментировал скандальную концовку в финальном матче турнира против сборной звезд (5:6).
"Концовка встречи? Это эмоции, нервы. У меня первый финал на таком турнире. Судейство? Сложно сказать. Пенальти? Я уже не помню, что там случилось", - цитирует Самедова "Спорт-Экспресс".
Напомним, Россия впервые за 12 лет не выиграла Кубок Легенд. Арбитр встречи Александра Пономарева удалили двух игровой сборной звезд, после чего в знак протеста футболисты команды покинули поле. Спустя 10 минут их удалось уговорить и матч был продолжен.
Самедов - о скандале на Кубке Легенд: это эмоции, нервы
Полузащитник сборной России на Кубке Легенд Александр Самедов прокомментировал скандальную концовку в финальном матче турнира против сборной звезд (5:6).
Фото: ТАСС
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