"По деньгам судья на VAR получает 50% от гонорара главного арбитра. Главный сейчас в России — 115 тысяч рублей за матч. И 30 тысяч ежемесячно на подготовку. На эти деньги можно нанять тренера, массажиста, арендовать зал для тренировок. Суммы, конечно, недостаточно, но хорошо, что она есть. Плюс, если травма и ты не судишь, хоть какой-то минимум, но приходит", - цитирует Карасева Sports.
40-летний Карасев работает арбитром с 2008 года. В нынешнем сезоне Карасев работал в 24 матчах, включая Кубок России и ВАР.
Арбитр Карасев расказал, сколько зарабатывают судьи в РПЛ
Сергей Карасев, обслуживающий матчи чемпионата России, рассказал, какую зарплату получают российские судьи.
Фото: Матч ТВ
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