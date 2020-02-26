"Мое отрицательное мнение к ВАР не изменилось, это лишние затраты. С ВАР ошибок меньше не становится.
Но коллеги, у нас и во всем мире, приняли другое решение. У нас стадион проводил чемпионат мира, у нас по ВАР все готово", — цитирует Иванова ТАСС.
"Урал" после 19-го тура занимает 9-е место в таблице РПЛ, набрав 24 очка.
Напомним, сегодня РФС объявил о том, что на всех матчах весенней части Чемпионата России по футболу будет использоваться система видеоповторов.
Первая игра после рестарта РПЛ пройдёт 28 февраля в Самаре, где местные "Крылья" примут "Оренбург".
Президент "Урала": VAR - лишние затраты. Ошибок меньше не станет
Президент екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов заявил, что система VAR не уменьшит количество судейских ошибок.
Фото: "Спорт-Экспресс"
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