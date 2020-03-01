Хусаинов: пенальти в ворота "Уфы" необоснованный. Судья ошибся

Экс-арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал эпизод в матче "Краснодар" - "Уфа" (2:0), после которого был назначен пенальти.
Источник: ТАСС
- Пенальти в Краснодаре необоснованный. Мяч попал в руку, но Йокич не играл рукой, он не увеличивал площадь тела. На мой взгляд, судья ошибся, - цитирует Хусаинова "Чемпионат".

Судья Станислав Васильев принял решение о назначении пенальти после использования VAR. Нападающий "Краснодара" Ари первую попытку не реализовал, но арбитр увидев, что вратарь "Уфы" Александр Беленов покинул двумя ногами линию штрафной, попросил перебить пенальти. Вторую попытку россиянин реализовал.


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Теги: Краснодар Уфа Хусаинов Йокич Ари
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