"Ювентус" принял решение, что жители пяти регионов, которых сильнее всего коснулась эпидемия коронавируса, не смогут попасть на игру с "Миланом". Для посещения матча нужно будет предоставить документы, доказывающее, что вы не проживаете в этих местах.
Матч "Ювентус" - "Милан" начнётся 4 марта в 22:45 мск.
"Ювентус" в матче с "Миланом" ограничит доступ на стадион по месту жительства из-за вспышки коронавируса
Итальянская журналистка Даниелла Матар рассказала, по какому принципу будут пускать на кубковый матч между "Ювентусом" и "Миланом".
Источник: EPA
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!