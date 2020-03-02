Экс-капитан "Зенита": не предам Украину из-за денег

Главный тренер солигорского "Шахтёра" Юрий Вернидуб заявил, что не планирует вести тренерскую деятельность в России.
Фото: ФК "Заря"
"У меня были, я не скрываю, хорошие предложения. Но я их отмел, потому что здесь не должен стоять приоритет материальной стороны – денег. Прежде всего — твоя совесть, твое видение этой ситуации и патриотизм.

Я родился в Украине, почему я должен предать украинский народ и свою страну? Из-за денег? Можно и здесь заработать.

Беларусь – это совсем другое. Это та страна, с которой мы до сих пор дружим и нормальные отношения. Тот же Казахстан, я говорил. Все остальные бывшие страны СНГ", — цитирует Вернидуба FootballHub.

В составе питерского "Зенита" Вернидуб выступал с 1997-го по 2000-й год и провел за "сине-бело-голубых" 87 матчей, в которых забил 2 гола.


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Теги: Зенит Вернидуб
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