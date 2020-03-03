У него действующий контракт с "Локомотивом", и он провел очень хороший матч против "Зенита". Дальше что-то комментировать слишком рано, - цитирует агента Sport24.
В нынешнем сезоне 20-летний Магкеев провёл три матча в Премьер-лиге, но не отметился результативными действиями.
Ранее сообщалось, что "Зенит" готов забрать игрока грядущим летом, но президент "Локомотива" Василий Кикнадзе высказывает другое мнение.
Агент Магкеева прокомментировал интерес к игроку со стороны "Зенита"
Футбольный агент Олег Артемов, представляющий интересы полузащитника московского "Локомотива" Станислава Магкеева, прокомментировал интерес к игроку со стороны "Зенита".
Источник: ФК "Локомотив"
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