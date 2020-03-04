Агент Бикфалви рассказал, продлит ли игрок контракт с "Уралом"

Агент полузащитника "Урала" Эрика Бикфалви Даниель Драгош рассказал о планах румынского игрока.
Фото: РИА Новости
"В контракте Эрика есть опция автоматического продления соглашения на еще один сезон, если у клуба или игрока не будет разногласий, например, в финансовом плане.

Может ли он покинуть команду летом? Все возможно, но еще столько времени. На данный момент у Бикфалви контракт с "Уралом". Интерес со стороны других клубов в зимнее окно был. Может, были даже какие-то предложения "Уралу" от российского клуба, находящегося выше в турнирной таблице, но я не в курсе", — цитирует Драгоша Sport24.

32-летний румынский полузащитник выступает за "Урал" с 2017-го года. Действующее соглашение сторон рассчитано до июня 2020-го года.

Ранее Бикфалви выступал в России за "Томь".

В текущем сезоне российской Премьер-лиги на счету Эрика Бикфалви 17 матчей за "Урал", в которых он забил 5 голов и стал автором двух результативных передач.

В прошлом туре в матче с ЦСКА (1:1) Бикфалви забил гол, но екатеринбуржцы не сумели довести матч до победы, пропустив на последних минутах встречи гол от Марио Фернандеса.


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Теги: Урал Бикфалви
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