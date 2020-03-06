У олимпийской сборной Бразилии запланированы два товарищеских матча в марте, но оппоненты "кудесников футбола" пока не известны.
Ранее предполагалось, что "пентакампеоны" проведут матчи с командами Южной Кореи и Египта в Эмиратах, но в целях безопасности из-за эпидемии коронавируса данные встречи были отменены.
В январе нынешнего года руководство "Спартака" не отпустило защитника в расположение национальной команды. Айртон сказал, что не расстроился из-за этого. На его счету один матч за олимпийскую сборную Бразилии.
В этом сезоне 22-летний бразильский защитник сыграл в 25 матчах в составе "Спартака" во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.
Защитник "Спартака" Айртон вызван в олимпийскую сборную Бразилии
Футболист "красно-белых" Айртон вызван в расположение олимпийской сборной Бразилии, сообщает пресс-служба федерации футбола Бразилии.
Фото: РИА Новости
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