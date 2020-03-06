"Больше аргументов, чтобы провести матч в Питере". Юрист - о полуфинале Кубка между "Спартаком" и "Зенитом"

Юрист Михаил Прокопец прокомментировал ситуацию с местом проведения матча 1/2 финала Кубка России между "Зенитом" и "Спартаком".
Фото: "Чемпионат"
"Какое бы решение ни приняли в РФС, одна из сторон будет недовольна. Это проблема организатора. Должен быть подготовлен документ, в котором всё было бы прописано и всё было бы понятно. Такого документа нет.

Здесь работает принцип аналогии. Если в 1/8 и даже в 1/4 определяли хозяев этим способом, хотя регламент был прописан только до 1/8, то скажи, что действуешь по этому же принципу.

Поэтому сейчас больше аргументов, чтобы сделать матч в Питере, чем провести жеребьёвку. На месте организаторов я бы поставил матч в Питере. Если "Спартак" будет недоволен, то пусть обжалуют, но вряд ли на это хватит времени", — цитирует Прокопца "Чемпионат".

Ранее владелец "Спартака" Леонид Федун предложил выбрать место проведения полуфинала Кубка России с помощью жеребьёвки.

В действующем регламенте турнира подробно описывается только процедура определения хозяев полей в 1/16 и 1/8 финала.

По первончальной информации матч полуфинала Кубка России между "Спартаком" и "Зенитом" пройдёт в Санкт-Петербурге 23-го апреля.

В четвертьфинале турнира "Спартак" обыграл ЦСКА в дополнительное время со счётом 3:2, а "Зенит" в Грозном выиграл у "Ахмата" (2:1).

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Теги: Спартак Кубок России Зенит
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