"Дарим эту победу вам". Федотов после победы над "Уралом" поздравил женщин с 8 марта

Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов в официальном Twitter-аккаунте клуба поздравил женщин с Международным женским днем после победы над "Уралом" (2:0).