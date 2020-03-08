"Дарим эту победу вам". Федотов после победы над "Уралом" поздравил женщин с 8 марта

Владимир Федотов поздравил всех женщин с праздником! Победная речь из раздевалки сочинцев. pic.twitter.com/YekYvDUyGQ— Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) March 8, 2020
"Дорогие наши женщины, мы дарим эту победу вам, в честь вашего праздника. Естественно, здоровья, любви в этот светлый весенний праздник. Спасибо за поддержку. Мы знаем, что вы болели за нас всем сердцем. Спасибо", — сказал Федотов в раздевалке после матча с "Уралом".
"Сочи" обыграл "Урал" в матче 21-го тура чемпионата России со счётом 2:0. Забитые голы на счету Мостового и Заики.
"Сочи" одержал первую победу в лиге с сентября прошлого года, набрал 18 очков и продолжает занимать последнее место в таблице.
Следующий матч подопечные Владимира Федотова проведут на своём поле 11 марта. Это будет перенесенный матч 18-го тура против "Оренбурга".
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