Неназначенный пенальти, привоз и спасение Гилерме. "Локомотиву" без Семина не было спокойно

А когда-то Юрий Семин мог сделать лучшую оборону в чемпионате, помните? Тогда еще Сергей Овчинников обновлял рекорды по продолжительности "сухой" серии. Да и в последний чемпионский сезон у "Локо" была железная защита с Чорлукой, Кверквелией и Пейчиновичем. С каждым сезоном надежность уменьшается пропорционально доверию руководства клуба к Семину. В концовке первой части чемпионата "Локомотив" пропускал много и часто. Не стало лучше в контрольных матчах, когда защитники продолжили проваливаться.
После питерской встречи с "Зенитом" была надежда, что Семин вернул истинные кондиции защитников. Но тот факт, что "Зенит" не забил "Локо", - это все-таки претензия к команде Сергея Семака, а не похвала "железнодорожников". "Ахмат", идущий на предпоследнем месте, имел шансов больше, чем питерцы. В первом тайме защитники "Локо" позволили опасно пробить Ненахову (помогла перекладина) и Глушакову (у Дениса давно сбился прицел). В концовке привезли ненужный пенальти. И дело не только в Гилерме, который решил пробежаться на встречу к Визеу, чтобы просто сопроводить игрока "Ахмата". Вся оборона "Локо" провалилась, допустив на последних минутах супер-момент в своей штрафной. Кверквелия, как Луис Суарес на ЧМ-2010, спас команду, сыграв рукой, а Гилерме исправился за фэйл, отразив пенальти. Но "Локомотив" вообще не должен был допускать этого момента.
У "Ахмата" в защите еще хуже
Игорь Шалимов решил сыграть против "Локомотива" в 4 защитника. На левом фланге у "Ахмата" дебютировал в РПЛ сербский защитник Мирослав Богосавац. 23-летний воспитанник "Партизана" в начале сезона выступал за "Чукарички". На правом фланге первый матч в премьер-лиге проводил Максим Ненахов, который осенью поднимал с колен волгоградский футбол, выступая за "Ротор". По задумке тренера, помогать четверке в обороне должны были Олег Иванов и Денис Глушаков. Но Иванов в лучшие годы (когда он стал обладателем бронзовой медали на Евро-2008) не отличался большим объемом работы, а об оборонительных скиллах Глушакова можно сделать вывод, в какой позиции он наблюдает за тем, как Крыховяк забивает гол. Если в этот момент Глушаков знал, что поляк подыграет себе рукой и гол отменят, то он гений и Федуну срочно надо возвращать его в "Спартак".
Богосавац до перерыва игру провалил. 2 момента пришло с его зоны. В первом Миранчук промедлил с ударом, во втором - Эдер забил. После перерыва "Локомотив", в основном, давил по центральной зоне. И там доставалось уже Семенову с Анхелем. Реализация "Локомотива" помогла "Ахмату" не пропустить еще.
Эдер - лучший игрок матча, Магкеев - альтернатива
Еще один качественный матч молодого опорника "Локомотива". Кажется, что с таким Магкеевым у Мурило нет шансов сменить скамейку запасных на основной состав. Да и Баринову стоит задуматься. Магкеев безупречен в разрушительных функциях. Никто в матче не сделал больше отборов, чем он (5). У Магкеева самый высокий показатель в "Локомотиве" по владению мячом (6,2%). Для идеальной игры не хватило только полезности в атаке (0 ударов).
Самым бьющим в матче стал Эдер (5 ударов, 1 гол). Португалец не только бил, но и раздавал передачи (1 под удар, 83% точности - это больше, чем у Миранчука), 2 успешные обводки (как у Жоау Мариу и Жемалетдинова). И еще Эдер успел выполнить 3 выноса из своей штрафной - это больше, чем у Кверквелии. Нападающий успел везде, отрабатывая сзади и созидая в атаке. Пока Эдер позволяет Семину играть без Джорджевича и Фарфана. Насколько хватит подъема португальцу? Не захочет ли он поберечь себя перед Евро?
"Матч Премьер" назвал лучшим игроком Гилерме. Понятно, отбитый пенальти на последних минутах - это чистое спасение от вратаря. Но большАя часть вины за этот пенальти лежит на самом вратаре.
К VAR остается много вопросов
После судейского хаоса в Казани, когда Москалев не видел никаких рук и отказывался назначать пенальти, в первом тайме Кирилл Левников взял дурной пример с коллеги. А начиналось все неплохо. VAR подсказал арбитру, что Крыховяк подыграл себе рукой, когда забивал, и гол был справедливо отменен. Но почему после Левников не указал на точку в штрафной "Ахмата", когда рукой сыграл Сильва? Со всех повторов рука была очевидна, Левников сам сбегал посмотреть, чтобы убедиться. Но пенальти не был назначен. Кто-то скажет, что рука была в естественном положении. Но зачем тогда Серхио Рамос и Кьеллини в своей штрафной убирают руки за спину (в неестественное положение)? Оставить их, как есть, пенальти тогда не назначат. Логично?
После ошибки Сергея Иванова в дерби среди недели, когда он не поставил пенальти в ворота ЦСКА после игры рукой Игоря Дивеева, никто не объяснил, почему рефери принял именно такое решение. Поэтому и Левникова никто не понял. Кто-нибудь из судейского руководства расскажет доходчиво, когда рука в штрафной - это пенальти, а когда - нет. Никто ничего не понимает - ни тренеры, ни игроки, ни болельщики.
"Локо" - в зоне Лиги чемпионов, "Ахмат" приближается к вылету
Перед матчем "Ростов"-ЦСКА "Локомотив" потеснил обоих в таблице и переместился в зону Лиги чемпионов. Теперь "железнодорожники" будут болеть, скорее всего, за ничью в завтрашней встрече, чтобы ехать в следующем туре в гости к команде Валерия Карпина с небольшим перевесом. А вот "Ахмат" погружается на дно турнирной таблицы. Если бы Леонид Слуцкий на тренировочных сборах "Рубина" больше занимался подготовкой команды, а не тимбилдингом, то положение грозненцев было бы еще хуже. Календарь "Ахмата" позволяет в ближайших турах подняться из зоны вылета. До перерыва на сборные будут матчи с "Динамо", "Крыльями" и "Сочи". Последние 2 встречи - решающие в борьбе за сохранение прописки.
РФС подготовился к 8 марта
В РФС придумали оригинальный подарок женщинам к 8 марта. В лице всех дам футбольные чиновники поздравили Анастасию Пустовойтову, которую назначили резервным арбитром на матч. Впервые в истории РПЛ женщина-арбитр получила назначение на игру. Все было хорошо продумано - ведь у "Локомотива" из-за дисквалификации пропускал встречу Юрий Семин. А без главного тренера "Локо" в технической зоне работа резервного арбитра спокойна, как у флористов 9 марта.
Официально дебют женщины-судьи в российском чемпионате состоялся и прошел без скандалов. Пусть и лайтовый из-за отсутствия Семина. Юрий Павлович мог бы сделать так, что Пустовойтова позавидовала бы Александре Пономаревой, которая сделала финал Кубка Легенд легендарным.
Чемпионат России
21 тур
Локомотив - Ахмат 1:0
Гол: Эдер, 32
21 тур
Локомотив - Ахмат 1:0
Гол: Эдер, 32
"Локомотив": Гилерме, Игнатьев, Кверквелия, Чорлука (Рыбус, 72), Хеведес, Жемалетдинов, Миранчук, Магкеев, Крыховяк, Жоау Мариу (Рыбчинский, 80), Эдер (Мурило, 89).
"Ахмат": Городов, Семёнов, Ненахов, Анхель, Богосавац, Иванов, Глушаков (Раванелли, 76), Ильин, Силва (Мбенг, 86), Харин, Понсе (Фелипе Визеу, 65).
Предупреждения: Силва, 52, Магкеев, 68, Фелипе Визеу, 71, Иванов, 81, Игнатьев, 82.
Удаление: Кверквелия, 84.
Фото: официальный твиттер "Локомотива", кадры из трансляции "Матч Премьер"