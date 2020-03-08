"Было приятно вернуться и сыграть для наших фанатов. Мы хорошо играли в первом тайме и могли забить больше.
Во втором тайме было сложнее, команда немного подустала. Сыграли неплохо. Эта победа для наших болельщиков.
Гол посвятил своей жене. Мы ждем второго малыша, я очень счастлив", — цитирует Эдера пресс-служба "железнодорожников".
Гол Эдера с передачи Алексея Миранчука принес победу "Локомотиву" во вчерашнем матче с "Ахматом" (1:0).
Всего в этом сезоне чемпионата России на счету Эдера 5 забитых голов в 15-ти матчах за "Локомотив".
"Локомотив" временно расположился на второй строчке турнирной таблицы, набрав 38 очков. Отставание от лидирующего "Зенита" составляет 8 очков.
Следующий матч команда Юрия Семина проведёт 15 марта на выезде с "Ростовом".
Эдер: посвящаю гол жене. Мы ждём второго ребенка
Португальский форвард "Локомотива" Эдер подвёл итог матча 21-го тура РПЛ против "Ахмата" (1:0).
Фото: ФК "Локомотив"
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