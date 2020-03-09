"Будет интересная игра, жду победу "Спартака", - цитирует Федуна "Чемпионат".
Матч состоится сегодня в 16:30 мск на стадионе "Открытие Арена".
После 20 туров красно-белые находятся на 10-м месте в турнирной таблице, набрав 25 очков. "Краснодар" занимает третье место, имея в активе 38 баллов.
Федун - о матче с "Краснодаром": жду победу "Спартака"
Президент "Спартака" Леонид Федун в преддверии матча 21-го тура чемпионата России с "Краснодаром" заявил, что от своей команды ждет победы.
Фото: РИА Новости
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