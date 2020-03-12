- Что думаю про отмены матчей? Если у РФС или РПЛ есть возможность отложить и сыграть матчи потом, может, это лучший выход. Если нет, лучше проводить без зрителей. Наш народ не очень ответственно относится к здоровью, считает, меня точно пронесет, поэтому ради зрелища пойдут на стадион. Потом, поход, может оказаться для кого-то трагичным или болезненным, - цитирует Червиченко Sport24.
Напомним, 10 марта мэр Москвы Сергей Собянин внёс запрет на проведение массовых мероприятий численностью более 5000 тысяч человек.
Червиченко - о коронавирусе: лучше переносить матчи. Наш народ не очень ответственно относится к здоровью
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал информацию о возможной отмене матчей в РПЛ из-за распространения коронавируса в мире.
Источник: Sportbox
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!