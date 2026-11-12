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Игрок "Ростова" ответил, что изменилось в команде при Кириченко

Полузащитник "Ростова" Алексей Миронов рассказал, что изменил новый тренер команды Дмитрий Кириченко.
Фото: ФК "Ростов"
"Если говорить об изменениях, то у нас стало больше контроля. Мы готовы за тренера биться, трудиться, стараться.

Думаю, у нас пока что получается, надо продолжать в том же духе и с теми же усилиями", - сказал Миронов.

"Ростов" официально сообщил о назначении Дмитрия Кириченко на должность главного тренера главной команды 26 сентября. Российский специалист сменил на этом посту испанца Джонатана Альбу.

Под руководством Кириченко ростовчане провели 5 матчей в чемпионате России, в которых одержали три победы и дважды сыграли вничью.

Источник: "Матч ТВ"

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