Игрок "Ростова" ответил, что изменилось в команде при Кириченко

"Если говорить об изменениях, то у нас стало больше контроля. Мы готовы за тренера биться, трудиться, стараться.
Думаю, у нас пока что получается, надо продолжать в том же духе и с теми же усилиями", - сказал Миронов.
"Ростов" официально сообщил о назначении Дмитрия Кириченко на должность главного тренера главной команды 26 сентября. Российский специалист сменил на этом посту испанца Джонатана Альбу.
Под руководством Кириченко ростовчане провели 5 матчей в чемпионате России, в которых одержали три победы и дважды сыграли вничью.
Источник: "Матч ТВ"