Игрок "Ростова" ответил, что изменилось в команде при Кириченко

Полузащитник "Ростова" Алексей Миронов рассказал, что изменил новый тренер команды Дмитрий Кириченко.

Фото: ФК "Ростов"

"Если говорить об изменениях, то у нас стало больше контроля. Мы готовы за тренера биться, трудиться, стараться.