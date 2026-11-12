В "Ахмате" выразили поддержку новому главному тренеру команды Ролану Гусеву

Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров ответил на вопрос, насколько большой кредит доверия есть у главного тренера Ролана Гусева.

Фото: ФК "Ахмат"

"Он наш тренер, мы его поддерживаем. Мы же его не просто так взяли.