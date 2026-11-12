В "Ахмате" выразили поддержку новому главному тренеру команды Ролану Гусеву

"Он наш тренер, мы его поддерживаем. Мы же его не просто так взяли.
Но кредит — нехорошее слово, банковское. У нас ни у кого нет кредитов. У него дебетовая карта есть. Мы надеемся, что у него все получится. Он молодой, способный", - сказал Айдамиров.
"Ахмат" объявил о назначении Ролана Гусева новым главным тренером команды 2 ноября. Он сменил на этом посту Станислава Черчесова, который возглавлял грозненцев с августа 2025 года.
После 14 сыгранных туров "Ахмат" набрал 14 очков и располагается на 12-й строчке в турнирной таблице РПЛ. От зоны стыков их отделяет два балла.
Источник: "Матч ТВ"