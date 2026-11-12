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В "Ахмате" выразили поддержку новому главному тренеру команды Ролану Гусеву

Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров ответил на вопрос, насколько большой кредит доверия есть у главного тренера Ролана Гусева.
Фото: ФК "Ахмат"
"Он наш тренер, мы его поддерживаем. Мы же его не просто так взяли.

Но кредит — нехорошее слово, банковское. У нас ни у кого нет кредитов. У него дебетовая карта есть. Мы надеемся, что у него все получится. Он молодой, способный", - сказал Айдамиров.

"Ахмат" объявил о назначении Ролана Гусева новым главным тренером команды 2 ноября. Он сменил на этом посту Станислава Черчесова, который возглавлял грозненцев с августа 2025 года.

После 14 сыгранных туров "Ахмат" набрал 14 очков и располагается на 12-й строчке в турнирной таблице РПЛ. От зоны стыков их отделяет два балла.

Источник: "Матч ТВ"

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