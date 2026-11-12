Сборная России объявила состав на игру с командой Узбекистана

Стал известен стартовый состав россиян на товарищеский матч.

Товарищеский матч между сборными России и Узбекистана состоится сегодня, 12 ноября. Игра пройдет на стадионе "Пахтакор" в Ташкенте и начнется в 18:00 по московскому времени. В прямом эфире трансляция встречи будет показана на "Первом канале".Также в рамках текущего учебно-тренировочного сбора команда Валерия Карпина сыграет в Краснодаре против национальной сборной Венесуэлы.