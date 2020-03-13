"Как вы можете видеть на повторе, контакт был незначительным. Здесь больше лежит ответственность на игроках. Каждый игрок должен вести себя корректно на поле. Если бы это была не вторая желтая, то удаления не было бы. Это не желтая карточка, арбитр ошибся. Но я хочу сказать, что Сергей Иванов хорошо отсудил все 120 минут. И мне обидно, что был такой яркий матч, а спустя две недели все еще обсуждают единственную ошибку судьи", — цитирует Кашшаи Sport24.
Напомним, что аргентинский форвард "Спартака" Эсьекель Понсе был удален на 103-й минуте матча 1/4 финала Кубка России с ЦСКА, получив вторую жёлтую карточку за фол на Вадиме Карпове.
"Спартак" победил ЦСКА со счётом 3:2 в дополнительное время. Победный гол в составе "красно-белых" забил Джордан Ларссон.
В полуфинале турнира подопечные Доменико Тедеско встретятся с "Зенитом".
Кашшаи признал, что Иванов ошибочно удалил Понсе в кубковом матче с ЦСКА
Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи назвал ошибочным удаление форварда "Спартака" Эсьекеля Понсе в матче 1/4 финала Кубка России с ЦСКА (3:2).
Фото: Rusfootball.info
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