Черчесов 18-го марта объявит состав сборной России на контрольные матчи

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, когда объявит фамилии игроков, которые будут вызваны на контрольные матчи с командами Швеции и Молдавии.
Фото: Rusfootball.info
"Исходя из нашей стандартной практики, тренерский штаб объявлял список игроков за неделю до начала учебно-тренировочного сбора. Таким образом, изначально мы планировали это сделать в понедельник, 16 марта. Однако ситуация, сложившаяся в европейском и мировом футболе, заставляет нас произвести коррективы. Национальные федерации Швеции и Молдавии уже объявили о том, что контрольные матчи с участием сборной России пройдут 28 и 31 марта без зрителей. Каждый день мы получаем новую информацию, которая, как правило, связана с отменой или переносом отдельных матчей и целых турниров из-за распространения коронавируса.

В связи с этим по согласованию с администрацией Российского футбольного союза мы решили дождаться итогов видеоконференции с участием УЕФА и 55 национальных ассоциаций, которая пройдёт во вторник. Состав команды на ближайший сбор планируем объявить на следующий день, 18 марта. Список игроков молодёжной сборной, которая перенесла свой сбор из Испании в Сочи, станет известен также в эти же сроки. Всю необходимую информацию", — приводит слова Черчесова пресс-служба РФС.

28-го и 31-го марта у сборной России запланированы два контрольных матча с командами Швеции и Молдавии соответственно. Отметим, что обе встречи пройдут при пустых трибунах из-за распространения коронавируса в мире.


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Теги: Черчесов Коронавирус Сборная России РФС
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