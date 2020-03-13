"В связи с Постановлением №?129 от 13 марта 2020 г. главы Администрации Краснодарского края "О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края"матч 22-го тура РПЛ "Сочи" — "Краснодар" 15 марта 2020 г. будет проведен без зрителей", — сообщает официальный сайт РПЛ.
Вчера губернатор Краснодарского края запретил проведение мероприятий на территории края, в которых участвует более 1000 человек.
Матч 22-го тура РПЛ между "Сочи" и "Краснодаром" пройдёт завтра, 15-го марта, на стадионе "Фишт". Начало встречи в 14:00 по московскому времени.
Напомним, что из-за пандемии коронавируса были приостановлены все топ-5 европейских чемпионатов, а также матчи еврокубков.
Матч "Сочи" - "Краснодар" пройдёт при пустых трибунах
Матч 22-го тура чемпионата России между "Сочи" и "Краснодаром" пройдёт без болельщиков.
Фото: amic.ru
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