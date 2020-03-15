Гончаренко out? ЦСКА опять не побеждает

А еще из-за постановления мэрии Москвы ЦСКА терял поддержку болельщиков. Она как бы была, но не в том количестве, если бы не предпринятые меры столичными властями. Армейский клуб среди недели провел жеребьевку и посетить матч выпало обладетелям абонементов на четные сектора. И это решение совсем не однозначное, учитывая, что нечетные сектора могут попасть на игру с "Зенитом" (если она состоится в ближайшее время). Понятно, что все произошло не по вине ЦСКА, и клуб хотел выйти из трудной ситуации с меньшими потерями (репутационными, в том числе). Но как обладатель абонемента, заплативший деньги, довольствоваться встречей с "Уфой" и пропускать "Зенит" - это не очень справедливо. Еще одно странное решение клуб принял непостредственно перед встречей с "Уфой", отказавшись от контактов с прессой. То есть пускать болельщиков (пусть и не на все сектора) в условиях пандемии - это нормально, а выходить к прессе игрокам - нет? Л - логика. Судя по баннеру, болельщики ЦСКА пока не переживают по поводу коронавируса.
На игру, которую показывали команды в первом тайме, лучше действительно не пускать болельщиков, даже без карантинов. Особенно это касается "Уфы". Вадим Евсеев после удачи в Питере решил развить успех контратак (против "Зенита" у ворот Лунева было несколько моментов). У "Уфы" вышло 2 чистых нападающих - Бизяк и Кротов. Но от этого игра гостей в атаке не прибавилась ни на миллиметр. Наоборот. Первый раз, когда игрок "Уфы" коснулся мяча в штрафной Акинфеева, случился на 45-й минуте! До этого гости в финальной трети поля сделали только 11 касаний. 11 касаний - это чудовищные цифры, от которых поморщился бы даже Диего Симеоне с его автобусом на "Энфилде". Естественно, за первый тайм "Уфа" не нанесла ни одного удара ("Матч Премьер" ошибочно насчитал 1 выстрел). Это было худшее, что может вообще быть в футболе. Видимо, стиль "Футбол - это не только голы" Вадим Евсеев решил расширить до "Футбол - это не только удары (передачи, дриблинг)".
Но и ЦСКА в первом тайме не был убедителен в атаке. От слова совсем. 1 реальный момент за 45 - это все, что смогли создать армейцы. Удивляло, что ЦСКА совсем не пользовался отсутствием Йокича на фланге Марио Фернандеса. Капитана "Уфы" заменял Алиев, который, по сути, полузащитник, а не игрок обороны. Но бразилец выглядел довольно пассивно по части поддержки атак. За целый тайм Фернандес сделал 1 пас под удар из 7 передач у чужой штрафной всего. Из 9 ударов единственный шанс забить был у Сигурдссона, которому великолепно ассистировал Дзагоев. Исландец остался один против Беленова, но с 4 метров попал в штангу. Промазать в этой ситуации было намного сложнее, чем забить, но у исландца получился фэйл тура.
После перерыва у команд проснулась совесть. Смотреть в снегопад (который то окутывал стадион, то успокаивался) футбол без моментов - занятие весьма сомнительное. В игре появились удары "Уфы", били Бизяк и Сухов (никто в створ не попал). Их появление говорило о том, что гости перестали сидеть возле своей штрафной. Подтверждение этому и подсказка Вадима Евсеева в адрес Беленова о том, что надо быстрее вводить мяч в игру. "Уфа" поверила в то, что, в отличие от Питера, из Москвы можно увезти больше 1 очка. Но с выходом в атаки уфимцев освобождались зоны для забегов Сигурдссона и Влашича. А когда Дзагоев головой после навеса со стандарта попал в перекладину - это было звонком для Виктора Гончаренко, что пора увеличивать количество гренадеров в штрафной "Уфы".
Шкурин сменил Чалова, который снова не впечатлил (28 касаний, 1 удар, 68% точность передач), Бистровича - Бийол. Количество кроссов в штрафную "Уфы" по экспоненте пошло вверх. Только за 82-ю минуту армейцы сделали 4 навеса - ровно столько, как за отрезок с 45-й по 70-ю минуту. Чем ближе был конец матча, тем усиливался навал на штрафную "Уфы". Но команду Вадима Евсеева вряд ли испугаешь навалами. В прошлом туре они сдержали Дзюбу, Азмуна, Ерохина с подачами Сантоса и Малкома, поэтому практически без проблем справились с лучшим бомбардиром Беларуси и словенцем Бийолом, последний раз забившим в сентябре 2019 года. "Уфа" вновь не дала себя обыграть лидеру. С "Зенитом" у команды Вадима Евсеева победа и ничья, с ЦСКА - 1:1 и 0:0.
Кризис армейцев затянулся. Виктор Гончаренко не в состоянии решить проблему нападения. С Чаловым творится непонятно что, Сигурдссон "научился" у коллеги пороть моменты, а заменить их некем. Под Влашича соперники подстраиваться научились, Дзагоев пока не набрал лучших кондиций, слабо поддерживает атаку и Марио Фернандес. Как итог - 4 матча без побед и упущенная возможность приблизиться к "Краснодару". Как будто нервозность главного тренера передалась команде. Как взбодриться армейцам? Кадровых запасов у клуба нет. Может, встряска на тренерском посту поможет?
Чемпионат России
22 тур
ЦСКА - "Уфа" - 0:0
22 тур
ЦСКА - "Уфа" - 0:0
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Щенников, Магнуссон, Дивеев, Васин, Бистрович (Бийол, 80), Дзагоев, Сигурдссон, Влашич, Чалов (Шкурин, 57).
"Уфа": Беленов, Сухов, Пуцко, Табидзе, Неделчару, Кротов (Голубев, 70), Алиев, Фомин, Карп, Уруно, Бизяк (Вомбергар, 80).
Фото: официальный твиттер ЦСКА, кадры из трансляции "Матч Премьер"