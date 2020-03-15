Напомним, встреча, прошедшая в рамках 22-го тура чемпионата России, завершилась со счетом 0:0.
Из-за коронавируса были приостановлены топ-5 европейских чемпионов, а также еврокубки. В Москве запретили проводить массовые мероприятия с численностью более 5000 человек.
"Не совсем приятная составляющая. Но на первый план должна выйти безопасность людей. Мы понимаем, что есть проблема, которую все пытаются устранить", - сказал Гончаренко.
ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 36 очков.
Гончаренко: коронавирус? Безопасность людей должна быть на первом плане
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в эфире официального канала РПЛ на YouTube после матча с "Уфой" ответил на вопрос о коронавирусе.
Global Look Press
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