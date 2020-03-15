"В Сибири какие эпидемии? Как ты нас напугаешь?". Главный тренер "Томи" - о коронавирусе

Главный тренер "Томи" Василий Баскаков прокомментировал пандемию коронавируса в мире.

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"У нас в Сибири какие эпидемии, как ты нас напугаешь? Мы на Кипре были и в Турции, там нет такой истерии. Понимаем, что все серьезно это, и если приостанавливают в Италии чемпионат и у нас РПЛ паузу берет, наверное, и мы тоже. 17 марта, видимо, будет час икс, но мы не можем повлиять на это", — приводит слова Баскакова пресс-служба "Томи".



По актуальным данным в мире число заболевших коронавирусом превысило 150 000 человек. Погибло более 6 тысяч, а выздоровело более 72 000 человек.



Напомним, что в настоящий момент приостановлены все топ-5 европейских футбольных лиг, а также матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы.



Решение по приостановке РПЛ может быть принято уже завтра, 17 марта, после видеоконференции руководства нашего футбола с представителями УЕФА.

