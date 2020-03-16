"В первые 30 минут мы играли лучше, но восемь минут полностью перевернули ход матча. Первый гол - невероятный удар Крыховяка, следом были ещё две контратаки от "Локомотива". Мы верили, что сможем ещё забить, но, увы, получился только один гол. Говорить о еврокубках еще рано. Очки считать будем в мае", - рассказал Чернов пресс-службе "Ростова".
Евгений Чернов принял участие во всех играх ростовского клуба в этом сезоне, сделав 3 голевые передачи и заработав 2 желтые карточки.
После 22-го тура "Ростов" занимает 4 место в турнирной таблице с 38 очками, "Локомотив" поднялся на вторую строчку, набрав 41 очко.
Евгений Чернов: сейчас очки не считаем
Защитник "Ростова" Евгений Чернов рассказал об игре с "Локомотивом" (1:3).
Фото: РПЛ
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