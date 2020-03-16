Комменатор Трушечкин: не стоит горячиться и отменять ближайший тур РПЛ

Комментатор "Матч ТВ" Роман Трушечкин поделился мнением о возможной приостановке РПЛ из-за коронавируса.

Фото: Twitter

"Общий смысл происходящего с вирусом в мире: глобализация, доведенная до абсолюта, — зло. Поэтому в России, пока возможно, нужно соблюдать свой футбольный календарь. Играть без зрителей на трибунах, но ДЛЯ зрителей — у экранов.



Я много раз комментировал матчи без зрителей. В том числе вчера — со стадиона. Говорю совершенно честно, без намерения дразнить болельщиков, просто опираясь на свой личный опыт: футболисты играют без зрителей точно так же. Это их работа.



Я не лезу в Италию и Испанию со своими непрошеными советами. Но для России должно быть (пока, по крайней мере) так: оставайся дома, смотри футбол по телеку. Обсуждай в интернете игру, а не баннеры и флешмобы. В любом случае не стоит горячиться и отменять ближайший тур. Нужно сыграть его без зрителей, а дальше сама собой возникает двухнедельная пауза на сборные. Вот сборных — не будет, это понятно", — написал Трушечкин в своём Twitter-аккаунте.



17-го марта РПЛ примет решение о возможной приостановке чемпионата России.