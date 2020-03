Малафеев - о коронавирусе: закупились продуктами? И есть ли в этом смысл?

View this post on Instagram

Который день не утихают новости о введение ограничений и запретов на пребывание за рубежом?, закрытие границ и необходимость карантинов. ? ?? Как вы лично воспринимаете новость о вирусе и последующих отграничениях? ? ?? Изменилось ли отношение к личной гигиене? ? ?? Как вы относитесь к карантину? ? ?? Закупились продуктами? И есть ли вообще в этом смысл!? ? ? P.S. Обязательно следуйте рекомендациям Минздрава и берегите себя и своих близких!