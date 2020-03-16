Малафеев - о коронавирусе: закупились продуктами? И есть ли в этом смысл?

Экс-голкипер "Зенита" Вячеслав Малафеев в своем инстаграме обратился к гражданам России с просьбой соблюдать рекомендации Министерства здравохранения.

"Который день не утихают новости о введение ограничений и запретов на пребывание за рубежом, закрытие границ и необходимость карантинов. Как вы лично воспринимаете новость о вирусе и последующих ограничениях? Изменилось ли отношение к личной гигиене? Как вы относитесь к карантину? Закупились продуктами? И есть ли вообще в этом смысл?! P. S. Обязательно следуйте рекомендациям Минздрава и берегите себя и своих близких!", - написал бывший вратарь сборной России.

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Который день не утихают новости о введение ограничений и запретов на пребывание за рубежом?, закрытие границ и необходимость карантинов. ? ?? Как вы лично воспринимаете новость о вирусе и последующих отграничениях? ? ?? Изменилось ли отношение к личной гигиене? ? ?? Как вы относитесь к карантину? ? ?? Закупились продуктами? И есть ли вообще в этом смысл!? ? ? P.S. Обязательно следуйте рекомендациям Минздрава и берегите себя и своих близких!

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Вспышка коронавируса была зафиксирована в конце декабря 2019 года. На данный момент известно, что более 7000 человек во всем мире скончались. В России официально зафиксировано 93 случая заражения этой болезнью.

Все европейские чемпионаты отменили проведение турниров. Также под угрозой находится чемпионат Европы-2020.


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Теги: Малафеев Коронавирус
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