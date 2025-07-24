- Если Пиняев действительно отказался - молодец. Конечно, это была бы потеря для команды. Хорошо, что не выносят на всеобщее обозрение - это внутреннее состояние Сергея или с ним "поработали". Сам факт, что он остаётся - это хорошо. Значит, Пиняев "прикипел" к "Локомотиву", хоть он и не воспитанник академии, а пришёл из Самары. Лоськов тоже пришёл из "Ростова" и стал легендой. Пиняев - в начале этого пути, если его не переманят, - приводит слова Билялетдинова Metaratings.ru.
Ранее появилась информация, что ЦСКА сделал попытку активировать опцию прямого выкупа 20-летнего левого вингера московского "Локомотива" Сергея Пиняева, однако не смог договориться о трансфере с самим футболистом. Пиняев перешёл к красно-зелёным в январе 2023 года из самарских "Крыльев Советов".
51-летний экс-полузащитник Дмитрий Лоськов зимой 1996/1997 года перешёл из "Ростсельмаша" (с 2003 года - ФК "Ростов") в московский "Локомотив", с которым впоследствии завоевал семь трофеев, дважды став чемпионом России, и стал легендой "железнодорожников", побив ряд клубных рекордов по количеству матчей и голов в различных турнирах.
Р. Билялетдинов - об отказе Пиняева ЦСКА: Лоськов тоже пришёл из "Ростова" и стал легендой "Локомотива"
Экс-тренер "Локомотива" Ринат Билялетдинов высказался о перспективах 20-летнего вингера красно-зелёных Сергея Пиняева стать легендой клуба на фоне отказа перейти в ЦСКА по опции выкупа.
Фото: ФК "Локомотив"