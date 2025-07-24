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Ради "Краснодара" Перрен отказал клубам из МЛС, Саудовской Аравии и Лиги 1 - "СЭ"

Новичок "Краснодара" Гаэтан Перрен отклонил предложения из трёх лиг ради переезда в Россию.
Фото: официальный сайт "Краснодара"
Французский вингер Гаэтан Перрен мог продолжить карьеру в чемпионатах Франции, Саудовской Аравии и американской МЛС текущим летом. Как сообщает "СЭ", француз отклонил все предложения ради перехода в "Краснодар". 29-летний футболист заключил с чемпионами России трёхлетний контракт.

Ранее Перрен выступал во французском "Осере". По данным СМИ, сумма трансфера составила 5 миллионов евро. В минувшем сезоне на счету футболиста 10 голов и 11 результативных передач в 34 матчах Лиги 1.

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