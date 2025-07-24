"Официальное объявление о переходе Георгия Джикии ожидается сегодня", - цитирует представителя пресс-службы "Антальяспора" ТАСС.
Ранее сообщалось, что экс-защитник "Спартака" и сборной России согласовал контракт с турецким клубом, но не мог быть зарегистрирован из-за санкций в отношении команды со стороны ФИФА. Ранее пресс-служба "Антальяспора" сообщила, что погасила долги перед бывшими игроками, которые и были причиной запрета на регистрацию новичков.
В среду, 23 июля, Георгий Джикия дебютировал за "Антальяспор" в товарищеском матче. Футболист появился на поле с первых минут в игре с клубом с клубом "Тиквеш" из Северной Македонии.
Георгий Джикия сегодня будет представлен в качестве игрока "Антальяспора"
Турецкий "Антальяспор" в ближайшее время объявит о переходе российского защитника Георгия Джикии.
Фото: ФК "Химки" ВКонтакте