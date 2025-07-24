- На "Динамо" и Карпина будет давление в каждом туре. Не стоит забывать, что у них не было Тюкавина, Майсторовича, Чавеса, Карраскаля. Требования Карпина отличаются от Лички и какое-то время понадобится команде освоиться с новым тренером. "Динамо" остаётся одним из фаворитов в борьбе за чемпионство в РПЛ, - цитирует Писарева Metaratings.ru.
Матч 1 тура Российской премьер-лиги "Динамо" (Москва) - "Балтика" завершился вничью со счётом 1:1. На 12-й минуте счёт открыл нападающий гостей Брайан Хиль, завершивший быструю контратаку. На 48-й минуте правый защитник бело-голубых Хуан Касерес забил ответный гол.
Главным тренером московского "Динамо" является на правах совмещения главный тренер сборной России Валерий Карпин, в тренерский штаб которого в национальной команде входит Николай Писарев.
Писарев: "Динамо" остаётся одним из фаворитов в борьбе за чемпионство в РПЛ
Тренер сборной России Николай Писарев высказался о перспективах московского "Динамо" после домашней стартовой ничьей с калининградской "Балтикой" (1:1) в новом сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"