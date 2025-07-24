- Я не удивился игре "Балтики". Они контрольные матчи играли на максимуме, с тем же "Зенитом". "Динамо" Карпина - идеальный раздражитель. Первый матч в РПЛ после возвращения, игра в Москве. Конечно, команда будет настраиваться максимально. Они сыграли в такой футбол благодаря дисциплине, агрессии и самоотдаче. Вдолгую калининградцам одного настроя не хватит. Им нужно внедрять новичков. Во втором туре у "Балтики" будет "Спартак". Тоже хороший раздражитель. Для РПЛ очень хорошо, когда победитель Первой лиги даёт бой лидеру РПЛ, - передаёт слова Писарева Metaratings.ru.
Матч 1 тура Российской премьер-лиги "Динамо" (Москва) - "Балтика" завершился вничью со счётом 1:1. На 12-й минуте счёт открыл нападающий гостей Брайан Хиль, завершивший быструю контратаку. На 48-й минуте правый защитник бело-голубых Хуан Касерес забил ответный гол.
26 июля в матче 2 тура РПЛ "Балтика сыграет на выезде с московским "Спартаком". Столичное "Динамо" в этот же день проведёт домашнюю встречу с бывшим клубом своего главного тренера Валерия Карпина "Ростовом".
Писарев: "Динамо" Карпина - идеальный раздражитель. Но вдолгую "Балтике" одного настроя не хватит
Тренер сборной России Николай Писарев высказался об игре калининградской "Балтики" против московского "Динамо" в выездном матче 1 тура РПЛ (1:1).
Фото: РПЛ