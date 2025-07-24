- Через год-два трансферная стоимость Пиняева будет больше 10 миллионов евро. Если он избежит травм и будет играть на том же уровне, то достигнет многого. И перейдет уже не в ЦСКА, а в хороший западноевропейский клуб. У него есть антропометрические ограничения, но мы знаем многих футболистов, которые с таким ростом играют на высочайшем уровне, - сказал Белоус Metaratings.ru.
Ранее появилась информация, что ЦСКА сделал попытку активировать опцию прямого выкупа 20-летнего левого вингера московского "Локомотива" Сергея Пиняева за 9 миллионов евро, однако не смог договориться о трансфере с самим футболистом. Пиняев перешёл к красно-зелёным в январе 2023 года из самарских "Крыльев Советов".
В сезоне-2024/2025 на счету Сергея Пиняева 38 матчей за "Локомотив" во всех турнирах, 11 забитых мячей и 8 результативных передач.
Белоус: через год-два Пиняев будет стоить больше 10 миллионов и перейдёт уже не в ЦСКА
Бывший вице-президент "Локомотива" Юрий Белоус прокомментировал отказ вингера красно-зелёных Сергея Пиняева переходить в ЦСКА за 9 миллионов евро.
Фото: РФС