В информации на сайте "Матч ТВ" сказано, что руководство РПЛ рассматривает возможность возобновить матчи 3-го или 17-го мая. Решение будет зависеть от дальнейшей ситуации с распространением коронавируса.
Если сезон возобновится 17-го мая, то российским командам необходимо будет играть через два дня на третий или через три на четвертый.
Напомним, что вчера все турниры РФС были приостановлены из-за распространения коронавируса, как минимум до 10-го апреля.
Президент РПЛ Сергей Прядкин сообщал о необходимости закончить национальное первенство до конца июня, согласно рекомендациям УЕФА.
Все матчи ведущих европейских чемпионатов и еврокубков также отменены из-за вспышки коронавируса в Европе.
По актуальным данным число заразившихся вирусом COVID-19 превысило 200 000 человек. Погибло более 8000 человек.
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"Матч ТВ": сезон РПЛ скорее всего будет возобновлен 3-го или 17-го мая
Официальный сайт телеканала "Матч ТВ" сообщил возможную дату возобновления матчей РПЛ.
Фото: premierliga.ru
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