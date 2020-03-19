"Мы чувствуем себя плохо из-за карантина и того, что не можем тренироваться и продолжать играть. Но самое главное сейчас — это здоровье, мы все хотим остановить распространение вируса. Мы получили распоряжение от клуба оставаться дома. Нам всем были даны ежедневные программы тренировок, чтобы оставаться в форме", — приводит слова Бистровича "Чемпионат".
В сезоне РПЛ 2019/2020 Бистрович сыграл 22 матча за ЦСКА, в которых забил один мяч и стал автором трёх результативных передач.
ЦСКА после 22-го тура занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков.
Вчера стало известно о том, что футболисты ЦСКА находятся на двухнедельной самоизоляции в обязательном порядке с 17 марта с запретом покидать своё жильё, Москву и территорию России.
Сезон РПЛ приостановлен из-за коронавируса, как минимум, до 10-го апреля.
Бистрович: самое главное — это здоровье, мы все хотим остановить вирус
Полузащитник ЦСКА Кристиан Бистрович высказал своё мнение о карантине из-за распространения коронавируса.
Фото: Reuters
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!