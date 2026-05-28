Смородская поддержала курс Карпина в сборной России

Ольга Смородская считает, что нынешняя сборная России движется в правильном направлении.
По мнению функционера, команда Валерия Карпина соответствует текущим реалиям и постепенно обновляется за счёт молодых футболистов.

- Нынешняя сборная отвечает тем задачам и требованиям, которые сейчас перед ней стоят. Команда Карпина - молодая и свежая. Нельзя как-то однозначно судить о её силе, пока нет международных матчей, - заявила Смородская "Советскому спорту".

Также экс-глава "Локомотива" дала понять, что не видит причин ставить под сомнение кандидатуру Карпина на посту главного тренера.

Вечером 28 мая сборная России проведёт товарищескую встречу против Египта в Каире.

