Салах не попал в заявку сборной Египта на матч с Россией

Сборная России вечером 28 мая сыграет в Каире товарищеский матч против Египта.
Отметим, что звезда египтян Мохамед Салах не включён в заявку на этот матч.

Тренерский штаб египтян выпустит с первых минут следующих футболистов: Шобейр, Хани, Ибрахим, Абдель Монем, Карим, Лашин, Аттия, Ашур, Трезеге, Зизо и Мармуш.

Напомним, сборная России остаётся отстранённой от официальных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА, поэтому проводит только контрольные матчи. Египетская команда, напротив, готовится к чемпионату мира 2026 года.

