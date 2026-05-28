Ловчев ожидает тяжёлый матч для сборной России

Евгений Ловчев считает, что сборную России ждёт непростой матч против Египта.
Фото: РФС
По мнению бывшего футболиста "Спартака", команде Валерия Карпина будет тяжело из-за уровня соперника и фактора выездной игры.

Эксперт отметил, что нынешняя сборная России пока не относится к числу сильнейших команд.

- Тяжеловато, однозначно, будет. Мы играем на чужом поле. Сборная наша не такая выдающаяся сейчас. Более того, играют в основном с командами не первой десятки. Поэтому будет сложновато, вопросов нет, - приводит слова Ловчева "Матч ТВ".

Матч между Египтом и Россией состоится 28 мая. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по московскому времени.

