"Спартак" официально объявил об уходе легионера

Московский "Спартак" официально сообщил об уходе Олега Рябчука. Контракт с 28-летним защитником продлен не будет.
Фото: ФК "Спартак"
Футболист выступал за красно-белых на протяжении трёх сезонов. За это время Рябчук провёл 73 матча и помог команде завоевать Кубок России.

Пресс-служба столичного клуба поблагодарила игрока за время, проведённое в команде, и пожелала ему успехов в дальнейшей карьере.

В завершившемся сезоне "Спартак" занял четвёртое место в Российской премьер-лиге, а также стал победителем Кубка России, обыграв в Суперфинале "Краснодар" в серии пенальти.

