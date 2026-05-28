Футболист выступал за красно-белых на протяжении трёх сезонов. За это время Рябчук провёл 73 матча и помог команде завоевать Кубок России.
Пресс-служба столичного клуба поблагодарила игрока за время, проведённое в команде, и пожелала ему успехов в дальнейшей карьере.
В завершившемся сезоне "Спартак" занял четвёртое место в Российской премьер-лиге, а также стал победителем Кубка России, обыграв в Суперфинале "Краснодар" в серии пенальти.
"Спартак" официально объявил об уходе легионера
Московский "Спартак" официально сообщил об уходе Олега Рябчука. Контракт с 28-летним защитником продлен не будет.
