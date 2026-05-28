Как сообщает Gazeta Botafogo, бразильский клуб не выплатил петербуржцам оставшуюся сумму за переход нападающего Артура. Стало известно, что ещё в марте 2026 года ФИФА обязала клуб из Рио-де-Жанейро погасить задолженность в размере 5,7 миллиона евро. Из-за невыполнения требований "Ботафого" получил бан на регистрацию новых футболистов сроком на три трансферных окна.
Артур выступал за "Зенит" с начала 2024 года. В составе петербургской команды бразилец провёл 36 матчей, забил семь мячей и сделал шесть голевых передач.
ФИФА запретила "Ботафого" проводить трансферы из-за долга "Зениту"
