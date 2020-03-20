7 марта доллар оценивался в 68,56 рублей, сейчас одна единица американской валюты оценивается в 79,37 рублей.
- Мы уже почти договорились со всеми легионерами. Они тоже люди и понимают, что в мире творится форс-мажор, а не только в городе или в одной стране. Мы общаемся с ними, и они идут навстречу. Зафиксировать курс — это логичное решение. Если доллар будет стоить 150 рублей, то как мы будем платить? Они все нормальные люди и давно с нами, все понимают ситуацию, что если курс поднимется, то мы не сможем оплатить, - цитирует функционера ТАСС
Напомним, подобная практика в чемпионате России применялась ранее в 2014 году.
Аджоев: иностранные игроки "Арсенала" с пониманием отнеслись к фиксированному курсу рубля
Руководитель тульского "Арсенала" Гурам Аджоев рассказал о том, как в клубе отнеслись к фиксации курса рубля.
Источник: ПФК "Арсенал Тула"
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