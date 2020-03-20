Аджоев: иностранные игроки "Арсенала" с пониманием отнеслись к фиксированному курсу рубля

Руководитель тульского "Арсенала" Гурам Аджоев рассказал о том, как в клубе отнеслись к фиксации курса рубля.

Источник: ПФК "Арсенал Тула"