Немецкий защитник ранее заявил, что в России зараженных коронавирусом больше, чем та цифра, о которой сообщает президент страны Владимир Путин.
- Слова Хеведеса? Он гость в нашей стране, а у них вечно ощущение, что россияне от них что-то скрывают. Нормальная реакция, - цитирует Луценко "Чемпионат".
Напомним, из-за пандемии коронавируса в мире чемпионат России был приостановлен до 10 апреля.
Луценко - о словах Хеведеса: гостям нашей страны вечно кажется, что русские их обманывают
Нападающий тульского "Арсенала" Евгений Луценко прокомментировал слова защитника "Локомотива" Бенедикта Хеведеса.
Источник: Тульские новости
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!