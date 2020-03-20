"В начале сезона я сказал, что если не буду вызываться в сборную Бразилии, то почему бы и нет? Если я буду нужен российской сборной, то почему бы и нет. Бразилия - мой приоритет, мечтаю играть за эту сборную. Но если не выйдет, то рассмотрю другое спортивное гражданство. Есть другие бразильцы, которые так поступили", - цитирует Малкома Foot Mercato.
За сборную России выступают несколько натурализованных бразильцев - вратарь "Локомотива" Гилерме, форвард "Краснодара" Ари и защитник ЦСКА Марио Фернандес.
Малком перешел в "Зенит" летом 2019 года из "Барселоны".
Малком ответил, готов ли выступать за сборную России
Форвард "Зенита" Малком рассказал, готов ли он в будущем выступать за сборную России.
Фото: © ФК «Зенит»
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